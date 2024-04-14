Российских подростков отправляют на оружейные заводы

Власти Татарстана собираются привлекать к работе на предприятиях оборонного комплекса подростков с 14 лет. Это следует из новой программы содействия занятости молодежи, обратили внимание журналисты.

Согласно документу, несовершеннолетним в возрасте с 14 до 18 лет упростят трудоустройство и разрешат трудиться на заводах в свободное от учебы время. Одна из задач программы, рассчитанной до 2030 года, — обеспечить ОПК кадрами до 35 лет.

В результате реализации этой инициативы уровень безработицы молодежи в возрасте от 15 до 29 лет должен снизиться до 7%, а в возрасте от 15 до 24 лет — до 11%. На каком уровне сейчас находятся эти показатели в республике, в документе не сказано.

При этом власти Татарстана называют молодежь «самой динамичной частью трудовых ресурсов», поскольку она «обладает повышенной мобильностью, потенциальными способностями к быстрому обучению, нестандартным мышлением».

По данным официальной статистики, в республике более 1 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. При этом, если численность молодой рабочей силы в 2021 году составляла 771 тыс. человек, в 2022 году она сократилась до 745 тыс. Численность занятых в экономике в возрасте от 15 до 29 лет уменьшилась за тот же период с 372 тыс. до 339 тыс. человек.

На фоне дефицита кадров Татарстан неоднократно выходил с предложениями стимулировать молодежь, в том числе несовершеннолетних, к труду. В прошлом году госсовет республики подготовил проект поправок к Трудовому кодексу, разрешающий трудоустраивать подростков с 16 лет на вредных и опасных производствах.