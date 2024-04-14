Греция: F-16 нужны нам самим

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис опроверг сообщения СМИ о том, что страна может поддержать Киев старыми истребителями F-16. Об этом он заявил в интервью польскому Rzeczpospolita.

«Я хотел бы уточнить, что мы не готовы предоставить Украине самолеты F-16. Такая информация появилась в СМИ, но она не соответствует действительности», - сказал он.

Мицотакис признал, что Греция исторически имела сильные связи с Россией на уровне культуры и религии, однако политику Кремля она не поддерживает.

«Греция – страна, которая не только уважает, но и защищает принципы международного порядка. И она всегда была на правильной стороне истории. Я лично посетил Украину, был в Одессе. Я виделся с президентом Зеленским в Вильнюсе в минувший четверг. И я пообещал продолжать поддерживать Украину по мере наших возможностей, не ставя под угрозу нашу собственную способность защищаться, потому что мы также живем в сложной части мира», - пояснил Мицотакис позицию Греции по F-16.

Он добавил, что в будущем Греция будет усиливать поддержку: «Но я еще раз подчеркну, что у нас есть беспокойство относительно нашей собственной безопасности. Поэтому мы должны быть очень осторожными, чтобы поставки в Украину не уменьшили нашу способность обеспечить свою защиту. Мы должны быть бдительными ради нашего соседа».