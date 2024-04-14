В Евросоюзе призывают Баку и Ереван начать делимитацию границы

Граница между Азербайджаном и Арменией никогда не была международной, это административная граница, в связи с чем нужны делимитация и демаркация, заявил глава делегации Евросоюза (ЕС) в Армении Василис Марагос в интервью армянским СМИ, отвечая на вопрос, что делает Брюссель для обеспечения стабильности.

По словам дипломата, ЕС активно вовлечен в процесс мирного урегулирования. В Брюсселе придерживаются принципа мирного разрешения всех споров между Арменией и Азербайджаном. Прежде всего, нужно делимитировать границу между двумя странами.

В комментарии дипломата говорится, что в Брюсселе придерживаются принципа мирного разрешения всех споров между Арменией и Азербайджаном.

Власти Армении заявляют о том, что согласны начать процесс делимитации границы с Азербайджаном с Тавушской области.