В Азербайджане оцифруют удостоверения личности

До конца года будут внесены изменения в законодательство, которые предусматривают полную оцифровку свидетельств о рождении, браке и смерти, а также удостоверений личности в Азербайджане, сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

По словам министра, на выдачу данных документов приходится около 40% всех услуг, предоставляемых населению. «В связи с этим в законодательство будет внесено более 250 актов и изменений», - отметил министр.

Набиев сказал, что с этими изменениями подавляющее большинство транзакций между государством и бизнесом, государством и гражданами перейдет в электронный формат.