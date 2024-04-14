Вооруженные силы России сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты для ее защиты на фоне нехватки помощи от союзников. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американской службе Public Broadcasting Service.

Он также прокомментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в минувшие выходные отбили иранскую атаку. По словам президента, Израиль сам не смог бы защититься от такого массированного удара с иранской стороны.

"Было задействовано много всего, чего не хватает Украине... Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", – сказал президент, добавив, что Украина защищает небо самостоятельно.

Он подчеркнул, что союзники дают Украине ту или иную технику, но "с ней у нас дефицит".

"Я вам приведу один пример, очень простой: на Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – рассказал Зеленский.