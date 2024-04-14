Зеленский: Это позор для демократии обновлено 14:00; видео
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение спикера Джонсона разделить американскую помощь на отдельные пакеты для Израиля и Украины «позором для мира и демократии». Об этом он заявил в интервью американской службе Public Broadcasting Service (PBS).
В ходе беседы с украинским лидером журналист PBS напомнила, что спикер Майк Джонсон на этой неделе заявил, что Палата представителей попытается проголосовать за помощь Израилю, но «остается непонятным, войдет ли туда помощь Украине».
«Cтранно. Это говорит о том, что это вопрос не безопасности тогда. Это совершенно чистая политика. И, если честно, это позор для мира и просто позор для демократии и для всех, кто о демократии только говорит», - заключил украинский лидер.
По его мнению, «если Конгресс разделит эту помощь на израильскую и украинскую, это значит, что это вопрос выборов в США».
«Это чистая политика. Никого не волнует, что происходит в Украине. Их волнует только их рейтинг одобрения, вот в чем суть», - подытожил президент.
April 16, 2024
*** 13:19
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон намерен быстро решить вопрос о финансовой помощи союзникам США, которую Конгресс не может одобрить уже более полугода. Поскольку часть республиканцев выступает против дальнейшего финансирования Украины (но при этом партия поддерживает Израиль), а часть демократов отвернулась от Тель-Авива после операции в Газе (но партия в целом настаивает на поддержке Киева), Джонсон хочет обойти эти препятствия, вынеся законопроекты на голосование по отдельности.
«Мой телефон расплавился за выходные» от обсуждения дальнейших действий с однопартийцами, сказал репортерам республиканец Джонсон в понедельник вечером. «Мои коллеги хотят проголосовать за эти меры по отдельности, а не упихивать их вместе, как это сделал Сенат», — пояснил он.
Верхняя палата в феврале одобрила законопроект о выделении на обеспечение национальной безопасности за рубежом в общей сложности $95,3 млрд; Украина должна получить более $60 млрд, предусмотрены также ассигнования на Израиль, Тайвань и ряд других целей. Однако Джонсон отказался выносить документ на голосование в нижней палате, в том числе из-за позиции консервативных республиканцев, которые больше не хотят помогать Украине (и даже грозят отправить спикера в отставку).
Пока Джонсон не роздал конгрессменам тексты законопроектов и не представил подробностей публично, но проинформировал о них коллег по партии на закрытом совещании, пишет The Wall Street Journal. Он заявил, что ожидает завершения голосования по законопроектам на этой неделе: «Мы сможем пойти дальше, зная, что закрыли этот вопрос».
Обстрел Израиля иранскими ракетами в субботу стал дополнительным стимулом для законодателей. В случае же с Украиной большую лоббистскую работу проделали не только сторонники ее поддержки в Конгрессе и президентская администрация (которая продолжает призывать одобрить законопроект Сената), но и союзники США.
«Сколько пройдет времени без поддержки США, прежде чем надежды Украины рухнут под напором Москвы?» — обратился в четверг к обеим палатам Конгресса премьер-министр Японии Фумио Кисида. Премьер-министр Чехии Петр Фиала в понедельник после встречи с Джо Байденом вспомнил, как советские танки входили в его город в 1968 г. «Я не хочу снова этого увидеть. Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал Фиала.
Правда, принятие законопроектов по отдельности в Палате представителей означает, что Сенату придется заново рассматривать уже их, что может замедлить дальнейший процесс. Джонсон также планирует дополнительно предложить конгрессменам законопроект, включающий конфискацию замороженных в США российских резервов.