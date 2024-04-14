Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение спикера Джонсона разделить американскую помощь на отдельные пакеты для Израиля и Украины «позором для мира и демократии». Об этом он заявил в интервью американской службе Public Broadcasting Service (PBS).

В ходе беседы с украинским лидером журналист PBS напомнила, что спикер Майк Джонсон на этой неделе заявил, что Палата представителей попытается проголосовать за помощь Израилю, но «остается непонятным, войдет ли туда помощь Украине».

«Cтранно. Это говорит о том, что это вопрос не безопасности тогда. Это совершенно чистая политика. И, если честно, это позор для мира и просто позор для демократии и для всех, кто о демократии только говорит», - заключил украинский лидер.

По его мнению, «если Конгресс разделит эту помощь на израильскую и украинскую, это значит, что это вопрос выборов в США».

«Это чистая политика. Никого не волнует, что происходит в Украине. Их волнует только их рейтинг одобрения, вот в чем суть», - подытожил президент.