Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что Иран не стремится разжечь масштабный конфликт в регионе. Об этом дипломат сказал в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Также представитель ЕС признал, что в данный момент обстановка на Ближнем Востоке находится «на краю пропасти».

«Я искренне верю, что Иран не хочет эскалации», - отметил Боррель.

Ранее иранский посол в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде заявил, что Тегеран не стремится к эскалации в регионе.