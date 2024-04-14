Европа надеется, что Иран не хочет воевать обновлено 14:02
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что Иран не стремится разжечь масштабный конфликт в регионе. Об этом дипломат сказал в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
Также представитель ЕС признал, что в данный момент обстановка на Ближнем Востоке находится «на краю пропасти».
«Я искренне верю, что Иран не хочет эскалации», - отметил Боррель.
Ранее иранский посол в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде заявил, что Тегеран не стремится к эскалации в регионе.
*** 13:29
Евросоюз пока не имеет возможности внести элитное подразделение ВС Ирана - Корпус стражей исламской революции - в список террористических организаций. Об этом заявил в интервью французской газете Monde верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Мы уже неоднократно обсуждали внесение "Стражей революции" в список террористических организаций, что и сделал экс-президент США Дональд Трамп. Однако для этого необходимо, чтобы судебный орган страны-члена ЕС посчитал, что эта организация совершила террористический акт. На сегодняшний момент это не тот случай", - сказал он.
Говоря о новых санкциях в отношении Тегерана, глава дипломатии ЕС заявил, что для этого прежде всего необходимы "вещи, в отношении которых можно ввести санкции".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями, в частности, против производства Тегераном беспилотников и ракет.