Банк Республика объявил финансовые результаты

Банк Республика, один из крупнейших банков Азербайджана, объявил финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Согласно отчетности, банк продолжил динамичное развитие и еще раз подтвердил свой статус одного из лидеров банковского сектора страны.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года банк показал прирост по всем финансовым показателям и достиг значительных положительных результатов:

✅ Активы банка выросли на 28% и составили 2,1 миллиарда манатов, это один из самых высоких показателей среди банков Азербайджана.

✅ Совокупный капитал банка увеличился на 25% и составил 168,77 млн манатов, превышая регулятивную норму более чем в 3 раза.

✅ Депозитный портфель банка вырос на 44% и составил 1,41 миллиарда манатов, что в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика.

✅ Чистый процентный доход банка вырос более чем на 32%, достигнув 34,58 млн манатов.

✅ Чистая операционная прибыль банка выросла на 50%, достигнув 16,89 млн манатов.

✅ Чистая прибыль банка увеличилась на 39% и составила 13,51 млн манатов.

✅ Коэффициент адекватности капитала I уровня - 8,97% (норма 6%).

✅ Коэффициент адекватности совокупного капитала - 12,55%, (норма 12%).

✅ Коэффициент левереджа - 5,85% (норма 5%).

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен один из крупнейших финансовых институтов Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне В2 с прогнозом Стабильный от агентства Moody’s.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.