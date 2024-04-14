Кремль об «олимпийском перемирии» Макрона

Франция не выступала с официальными предложениями о перемириях в конфликтах на время Олимпийских игр (ОИ) в Париже. Об этом заявил в общении с журналистами пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, президенту [РФ Владимиру Путину] неоднократно задавали подобные вопросы. И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи и инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. Это первое. И до сих пор официальных шагов на этот счет никто не делал», - отметил представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен добиться прекращения огня в текущих конфликтах на время ОИ-2024.