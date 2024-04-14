Инновационный центр SABAH.HUB продолжает объединять владельцев стартапов и инвесторов посредством различных мероприятий в рамках подготовки к Baku ID.

Ожидается, что мероприятие Baku ID будет вновь проведено в этом году как продолжение успешных результатов последних двух лет. Мероприятие Demo Day, состоявшееся 9 апреля, относится к серии мероприятий Baku ID.

Основная цель мероприятия — поддержка привлечения инвестиций путем донесения идей выпускников 6-й когорты акселерационного центра SABAH.lab и стартапов местной экосистемы до инвесторов. Следует отметить, что в мероприятии приняли участие инвесторы из Турции, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

В рамках Demo Day более 10 стартап-команд представили инвесторам и гостям мероприятия свои идеи и ответили на вопросы инвесторов. Позднее состоялись прямые встречи между инвесторами и основателями стартапов, а также детальное обсуждение состояния стартапов и будущих планов.

Также этим летом мероприятие Baku ID готовится принять свои стартапы, международных и локальных инвесторов, представителей официальных структур и гостей.

Стоит отметить, что инновационный центр SABAH.HUB за период своей более 2-летней деятельности поддержал развитие сотен стартапов и проинформировал более 3000 человек об инновационной экосистеме. Стартапам в его сети была оказана поддержка инвестициями в размере свыше 1,19 млн манатов.

Посетите сайт www.sabahhub.com, чтобы узнать больше о деятельности инновационного центра SABAH.HUB и быть в курсе последних событий.