Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:56

Cпикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил о том, что до конца текущей недели он выставит на голосование пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. После долгих недель, когда конгрессмены исполняли пляску Святого Витта вокруг помощи иностранным государствам, спикер, наконец, анонсировал более или менее конкретный план решения этого вопроса. Конгрессменов возбудила неудавшаяся ракетная атака Ирана на Израиль. С определенным элементом психоза они решили, что нужно срочно помогать Израилю. И поэтому сначала было решено проголосовать только за помощь этой стране, а украинский пакет положить под сукно. Но тут восстали сразу несколько влиятельных членов палаты. Их общее возмущение можно было выразить словами: «Ну сколько же можно?»

«Я думаю, что помощь Украине, Израилю и азиатским странам получит всеобъемлющую помощь, - заявил председатель Комитета по разведке Майкл Тернер. – И это произойдет не только из-за эскалации Ирана на Ближнем Востоке, но и потому, что наши союзники достойны получить нашу поддержку». Его решительно поддержал глава Комитета по иностранным делам Майкл Маккол. «То, что случилось в Израиле, в Украине происходит каждую ночь, - сказал он в популярной программе CBS «Лицом к стране». – Обеспечивая Израиль помощью, но бросая Украину, мы помогаем выиграть Ирану, верному союзнику России, ведь именно он предоставляет дроны Москве, которые летят бомбить Украину. А кто покупает иранскую нефть? Китай». К этому конгрессмен добавил: «Мы не можем сказать: Иран, это плохо, Китай — это плохо, а Россия — Ок». Под нажимом ключевых конгрессменов Джонсон быстро изменил свою позицию и теперь выступает чуть ли не как главный сторонник помощи Киеву. Но ситуация его совсем непростая. Неистовая трампистка Марджори Тейлор Грин угрожает снять его с поста спикера, если он не добьется согласия палаты на выделение средств по укреплению южной границы Америки. После того как Джонсон объявил, что речь пока идет о другом, она вышла из зала со злым лицом, типичным для советской продавщицы сельского продмага. «Это мошенничество», - шипела Грин, проходя по коридору.

Она, конечно, не одинока в своем противодействии помощи Украине, ее поддерживают около дюжины таких же оголтелых ультраправых конгрессменов. Пока их босс Дональд Трамп отбивается в суде Нью-Йорка от обвинений в мошенничестве и фальсификации документов по делу о даче взятки проститутке, его сторонники отрабатывают тридцать три сребреника в Конгрессе. В связи с объявленным Джонсоном планом неясны два принципиальных момента. Он до этого объявлял, что хотел бы предоставить часть пакета Украине в виде кредита. При этом спикер признает, что большая часть пакета пойдет на изготовление в самих США боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов, столь необходимых Украине. «Это новые рабочие места для американцев, которые создают современное оружие и боеприпасы», - теперь говорит он, повторяя то, о чем эксперты талдычат уже давно. Кроме того, Джонсон хочет включить в украинский пакет небольшую часть – от 5 до 8 миллиардов долларов замороженных российских активов. Однако для осуществления этой инициативы потребуется привлечь опытных юристов, а это может серьезно затормозить принятие всего пакета. В любом случае голосование по помощи пройдет сложно. В Палате представителей ультраправые будут пытаться заблокировать пакет помощи Украине, а левые демократы – противиться выделению помощи Израилю, которого они обвиняют в геноциде палестинцев в секторе Газа.