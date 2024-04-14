Посол Украины в Баку Владислав Каневский, завершающий свою дипломатическую миссию в Азербайджане, перед тем как покинуть страну, встретился с главным редактором информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнуллой Фатуллаевым и вручил ему грамоту в номинации «Голос правды» за профессиональное и беспристрастное освещение полномасштабного вторжения России в Украину. Каневский поделился впечатлениями от встречи на своей странице в Facebook:

«Имел удовольствие встретиться и отметить работу известного азербайджанского журналиста Эйнуллы Фатуллаева, руководителя влиятельного в Азербайджане и за пределами страны информационно-аналитического портала haqqin.az, позиция которого была и остается четкой и выразительной в донесении правды о российском полномасштабном вторжении в Украину и совершенных агрессором преступлениях.

В одной из своих статей, опубликованной два года назад на упомянутом самом популярном в Азербайджане интернет-медиаресурсе, которую, кстати, и сегодня помнят и продолжают называть «Манифестом посла свободы и демократии» https://haqqin.az/news/257594, отдельные строки я адресовал именно представителям экспертной среды, журналистскому сообществу и блогерам. Оказалось, что высказанные мною мысли были точными и не потеряли актуальность: «Сегодня оружие – это не только автомат! Честность, порядочность, правда – мощное оружие против лжи, подлости, неискренности, зависти и ненависти.

Мы искренне благодарны представителям азербайджанской экспертной среды и журналистам, которые объективно и непредвзято освещали и продолжают освещать информацию о ходе российско-украинской войны, а также тем, кто имел мужество и отвагу посетить самые опасные города и населенные пункты Украины, чтобы потом донести азербайджанской аудитории в неискаженном виде те чувства, которые ежедневно испытывают простые украинцы, находящиеся под постоянными российскими обстрелами.

К сожалению, были и те, кто не прошел экзамен на профессионализм и порядочность, кто скрылся от войны и превратился в «диванного эксперта», кто пытался поймать хайп, изменяя принципам морали, продвигая лживые нарративы. Бог им судья. Но, как говорится, тот, кто хоть раз изменил профессии, предал друга или коллегу, в следующий раз с легкостью может предать и свою Родину. Патриотизм и профессионализм должны доказываться не пасквилями, а поступками, за которые не будет стыдно, а также рутинным трудом на результат, которым можно будет гордиться, причастностью к написанию общей истории успеха.

Крепко жму руку со словами благодарности тем представителям журналистского сообщества, которые понимают свою профессиональную миссию, что не позволяет им предать профессию журналиста», - отметил Каневский в своей публикации.

«Благодарю за теплые слова, уважаемый господин посол! Вы с честью и профессионализмом боролись за свободу Украины. И сделали очень многое для доведения правды о борьбе украинского народа против политики оккупации. Вас будет не хватать... За нашу и Вашу свободу!» – ответил Фатуллаев в комментарии к публикации.