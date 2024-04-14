Мэр затопленного российского города пожаловался на Саудовскую Аравию

Мэр затопленного Орска Василий Козупица заявил о тяжелых условиях жизни в Саудовской Аравии, куда переехала его семья. Так он отреагировал на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который обнаружил, что незадолго до наводнения в городе семья градоначальника приобрела квартиру в Дубае за 33 млн руб.

В видеообращении к жителям города Козупица рассказал, что его сын — инженер-геолог, который десять лет проработал на Сахалине «в тяжелейших условиях» и «всего добился сам». Теперь же, по словам мэра Орска, его сына пригласили поработать в Саудовскую Аравию.

«Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами, и я никогда этого не скрывал», — сказал Козупица. При этом он заверил, что его жена остается вместе с ним и «переживает эти трудные времена».

Как ранее выяснил ФБК, сын градоначальника Николай Козупица вместе с женой и детьми сбежал из страны сразу после объявления мобилизации в сентябре 2022 года. Тогда он в качестве нового места жительства выбрал Саудовскую Аравию. Члены семьи мэра Орска открыто публиковали информацию об этом в своих социальных сетях.

До отъезда из России Николай Козупица указывал местом работы представительство нефтесервисной компании «Шлюмберже» в Южно-Сахалинске. Расследователи ФБК также выяснили, что мэр Орска переписал на сына частное охранное предприятие «Вымпел», которое возглавлял до того, как стал чиновником. Николай Козупица числился совладельцем ЧОПа с 2016-го по 2023 год. Его жена говорила, что в Саудовской Аравии он «работает с трубами», и выкладывала скриншот с геолокацией в районе нефтяного месторождения Абкаик — одного из крупнейших в стране.

Орск — второй по величине город Оренбургской области с населением 190 тыс. человек — начал уходить под воду 5 апреля из-за прорыва дамбы, вызванного паводками. Власти объявили массовую эвакуацию. В общей сложности было затоплено 6995 домов и вывезено более 2500 человек. Четыре человека погибли, один из них совершил суицид.