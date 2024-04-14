Зеленский признал: Без поддержки США Украина не победит

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Конгресс США не проголосует за предоставление поддержки Украине, шансов победить у нее не будет. Об этом Зеленский сказал в интервью PBS.

«Я говорю вам откровенно, без этой помощи шансов у нас победить не будет. И надо быть намного сильнее твоего врага. Вот о чем я говорю. Сегодня артиллерийский снаряд 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет, в любом случае при этой статистике они будут нас ежедневно толкать назад. Если мы хотим на 100% защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от одного перейти к сопоставимым цифрам — десять к десяти», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос, какое влияние на ситуацию на поле боя будет иметь неодобрение пакета поддержки в размере 60 млрд долларов в Конгрессе США.

Президент отметил, что ВСУ приходится очень непросто, потому что нужно бороться с огромной по численности российской армией, которой к тому же помогают другие страны, например, Иран, поставлявший, по словам Зеленского, по 300-500 «шахедов» в месяц.

«Я надеюсь, что они (в Конгрессе США – ред.) нас слушают и примут решение в ближайшие дни, недели, но не дольше», - сказал также Зеленский.