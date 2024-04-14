Бакинцы смогут напрямую летать в Нижний Новгород

Российская авиакомпания «ИрАэро» запустила прямые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Чкалов».

Полеты будут осуществляться один раз в неделю на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Отправление из Нижнего Новгорода в четверг – в 1:00, прибытие в Баку – в 5:00. А вылет из Баку в среду – в 21:00, прибытие в Нижний Новгород – в 23:00. Время местное для каждого аэропорта.