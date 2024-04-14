Алиев об опреснении Каспия и главной задаче правительства Азербайджана

Отметив, что уже разработаны широкомасштабные программы, глава государства сказал: «Поскольку Ширванский и Карабах ский каналы вместе с каналом Тахтакёрпю-Джейранбатан являются крупнейшими оросительными каналами, этим проектам придается особое значение. Только на основе уже принятой программы в Азербайджане будет построено более 10 водохранилищ».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала, заявил, что главной задачей, стоящей перед правительством в предстоящие годы, будет реализация связанных с питьевой водой и орошением проектов.

Президент Алиев также сказал, что «обеспечение электроэнергией и создание новых электростанций получили широкий размах, и мы добились значительного прогресса. Вся наша страна покрыта новыми современными дорогами».

Ильхам Алиев рассказал и о проекте опреснения воды Каспийского моря. Отметив, что в настоящее время идет работа над проектом опреснения воды Каспийского моря, глава государства сказал: «После реализации этого проекта мы будем использовать воду Каспийского моря как для орошения, так и в качестве питьевой воды. Несколько стран мира обладают большим опытом в области опреснения, и у нас есть такой крупный водный бассейн, как Каспийское море. Конечно, мы используем и эту возможность».

Глава государства в своем выступлении отметил также, что в результате Отечественной войны и антитеррористической операции мы стали полноправными хозяевами наших водных источников.

Напомнив, что в свое время Армения оккупировала не только земли Азербайджана, но и его ресурсы, глава государства отметил: «Водные ресурсы в Карабахе и Восточном Зангезуре составляют 25 процентов наших общих водных ресурсов. Основное свойство, позитивная сторона этих водных ресурсов в том, что они формируются за счет внутренних источников».