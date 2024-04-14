В Азербайджане уничтожили почти полтонны наркотиков

Сегодня, 16 апреля, при участии сотрудников рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и членов комиссии, состоящей из сотрудников государственных учреждений, были уничтожены различные виды конфискованных наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров.

Для утилизации членам комиссии было представлено 419 кг 290,816 г наркотиков, а также большое количество психотропных веществ, изъятых из оборота в прошлом году.