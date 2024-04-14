В Пентагоне заявили об угрозе захвата Харькова Россией

По его словам, которые приводит издание The Moscow Times, расположение Харькова всего в 26 км от границы с Россией облегчит Москве поддержку наступающих войск, которые смогут «медленно» продвигаться за счет превосходства в артиллерии и готовности российского руководства нести большие потери в живой силе.

Россия может захватить второй по величине город Украины — Харьков — в течение «нескольких месяцев», если Москва организует «мощную атаку», заявил Newsweek представитель Rand Corporation — американского исследовательского центра, выполняющего заказы правительства США и Пентагона.

В то же время способность украинских сил отражать наступательные операции России резко снизилась из-за нехватки материальных средств и продолжит снижаться в ближайшем будущем, если США не предоставят военную помощь, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). Особенно Вооруженные силы Украины «деградировали» в восточной части страны, где находится Харьков, отмечают военные эксперты.

По оценкам ISW, пока российские силы используют нехватку материальных средств у ВСУ для достижения незначительных тактических успехов, но со временем могут добиться более существенного и угрожающего продвижения на поле боя.

Накануне начальник Главного управления военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина готовится отражать крупное российское наступление, которое ожидается в конце мая — начале июня, но это будет «катастрофически трудно» без военной помощи Запада.

Для организации наступления на Харьков российские власти могут в ближайшее время мобилизовать порядка 300 тыс. человек, говорили ранее источники издания «Верстка».

На фоне сообщений о возможном наступлении на Харьков президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьковскую область. Там он заявил, что регион очень важен для страны и россияне «должны видеть, что мы готовы обороняться». Зеленский подчеркнул, что Украина подготовилась к возможному наступлению российской армии.