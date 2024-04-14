Сегодня утром в историческом здании фондовой биржи Берсен в Копенгагене вспыхнул пожар, в результате рухнул знаменитый шпиль здания. Об этом сообщает газета Ekstra Bladet.

«400 лет датского культурного наследия в огне», — заявил министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмитт.

Здание биржи построили в первой половине XVII века. Оно получило известность благодаря своей спиральной башне. В здании Берсен размещаются несколько офисов. Всех людей эвакуировали, многие возвращались в здание, чтобы вынести развешанные на стенах произведения искусства.

Отмечается, что здание находилось в процессе реставрации, целью которой было исправить недостатки реставрации XIX века и вернуть фасаду его оригинальный вид.