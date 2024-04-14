Финансовые показатели Kapital Bank за первый квартал года

Активы Kapital Bank на 1 апреля 2024 года составили 8,8 млрд манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 4,4 млрд манатов. Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 апреля 2024 года составила 6,7 млрд манатов.

Стоит отметить, что Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.