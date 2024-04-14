Bakcell на пороге крупных изменений

Компания Bakcell, которая последние несколько недель не покидает медиаповестку Азербайджана, поделилась очередным видеороликом со слоганом «Мы начинаем новую эру». В рекламе многие известные лица Азербайджана заявляют, что бренд Bakcell стоит на пороге больших перемен и обещает принести множество инноваций.

Несмотря на то что компания не делала никаких официальных заявлений, в видеороликах можно проследить месседжи об инновациях, искусственном интеллекте и новых продуктах. В последнем объявлении упоминаются дата и место: 25 апреля, 18:00, Бакинский бульвар.

Интересно, какие технологические инновации принесет в Азербайджан заявление #Qarşılayın от Bakcell?