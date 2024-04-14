Вместе с тем, принимая во внимание, что в этом году в Азербайджане пройдет масштабное мероприятие СОР29, в нашей стране реализуется большое количество экологических проектов. В качестве одного из них можно отметить инициативу компании McDonald’s Azərbaycan под названием Eco-Ambassadors, реализуемую совместно с компанией Care Group.

Как известно, распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира».

В рамках данного проекта будут проведены образовательные и практические воркшопы для воспитанников школы-интерната. В проекте, который продолжится до конца года, примут участие более 100 подростков из школы-интерната с интегрированным обучением №11.

Так, в рамках проекта в Баку и его окрестностях будут проведены различные мероприятия, среди которых – обучающие семинары по экологии, установки ящиков с саженцами и контейнеров для управления пластиковыми отходами, кампании по посадке деревьев и уборке побережья, разработка молодежью своих собственных небольших экологических проектов и многое другое. Эти практические занятия будут способствовать выработке конкретных навыков среди подростков.

Основная цель проекта – повышение экологического образования и осведомленности о важных экологических вопросах среди подростков. Данная инициатива будет способствовать развитию чувства ответственности за окружающую среду среди молодого поколения.

Для реализации проекта в консультации с экспертами и педагогами по экологии будет разработано индивидуальное учебное программное обеспечение.

Все указанные мероприятия будут проводиться совместно с сотрудниками McDonald’s Azərbaycan. Защита окружающей среды всегда являлась одним из приоритетов компании, что отражается во многих аспектах ее деятельности, включая внедрение инновационных решений по минимизации количества отходов, сокращение использования пластика, переход на более экологичную упаковку, материалы для игрушек и пр. Тем самым компания вносит свой вклад в развитие более устойчивого бизнеса и сохранение планеты для будущих поколений.