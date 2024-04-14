В Азербайджане задержали еще одного тиктокера
Сотрудники полиции задержали Самира Рамазанова (1994 г.р.), известного в социальной сети TikTok как Semka. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
В ведомстве отметили, что псевдоблогер был задержан в рамках принимаемых правовых мер в отношении граждан, выступающих в социальных сетях с призывами, не соответствующими моральным ценностям.
С.Рамазанов арестован в административном порядке на 30 суток.
Отметим, что в рамках предпринимаемых МВД в разное время были задержаны и приглашены в отдел полиции тиктокеры.