В Азербайджане задержали еще одного тиктокера

Сотрудники полиции задержали Самира Рамазанова (1994 г.р.), известного в социальной сети TikTok как Semka. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что псевдоблогер был задержан в рамках принимаемых правовых мер в отношении граждан, выступающих в социальных сетях с призывами, не соответствующими моральным ценностям.

С.Рамазанов арестован в административном порядке на 30 суток.

Отметим, что в рамках предпринимаемых МВД в разное время были задержаны и приглашены в отдел полиции тиктокеры.