«Если Украина падет, то горите вы все синим пламенем, от Риги до Ванкувера!»

Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 16:21

Вероятно, все помнят настроения весны 2022 года после российского вторжения в Украину, когда впервые за несколько десятилетий Запад выступил единым консолидированным фронтом не против маленьких, не представлявших сколько-нибудь серьезных угроз стран, вроде Сербии или Ливии, не против маргинализированного Ирака во главе с агрессивным и крайне несимпатичным диктатором, а против члена элитного клуба ядерных держав – огромной и непредсказуемой 145-миллионой России. И тем не менее даже на фоне нескончаемых колонн российской бронетехники с литерой Z на бортах и разрушительных бомбовых и ракетных ударов по украинским городам, оказывавших шоковое воздействие на весь цивилизованный мир, настрой на будущее был вполне оптимистичным. Да и как иначе?

Ведь все развитые государства, кроме, пожалуй, полуторамиллиардного Китая и частично Турции, сконцентрировали усилия, чтобы жестко и решительно противостоять российской агрессии. Вы помните самые распространенные в то время тезисы? «У России шансов на победу нет – Запад ее переиграет и финансово, и с точки зрения оружия», ну и, конечно, самый популярный вопрос: «Если учесть, что совокупный ВВП стран-союзников Украины в десятки раз превышает ВВП России, то как Путин сможет справиться с такой силой?» Тогда эти подтвержденные статистикой умозаключения почти ни у кого не вызывали сомнений. И впрямь, что можно возразить на обоснованные математические выводы? Это ведь вам не литература или философия, где все изменчиво и относительно. В математике, как уже многократно доказано, все стабильно и предсказуемо. Тем не менее вашего покорного слугу же тогда подтачивал изнутри предательский червь сомнений. Все-таки привычка обобщать не является самым коротким путем к истине, а любая война не математика, поскольку в ней достаточно других составляющих. А потому, не так уж и принципиально, сколько у тебя денег, куда важнее, на что ты готов их потратить...

Да, ВВП совокупного Запада в разы больше, чем у России, это факт. Но при этом не стоит забывать, что Запад финансирует чужую войну, а Россия – свою... Тем не менее на начальной стадии войны, особенно после ошеломляющего контрнаступления ВСУ на харьковском направлении, это никак не влияло на оптимистический настрой даже тех политических лидеров, которые давно и основательно зависели от Москвы. Главным образом, речь идет о руководителях некоторых постсоветских государств, которые, почувствовав изменение политической конъюнктуры, вызванные слабостью России, а точнее, ее вооруженных сил, стали открыто говорить вещи, на которые раньше никогда бы не решились. К примеру, президент Казахстана Токаев, который довольно грубо отозвался о самопровозглашенных тогда еще «народных республиках» Донбасса. Или таджикский лидер Эмомали Рахмон, который в прямом эфире прочитал президенту Путину нудную лекцию на «гастарбайтерском» русском языке о том, что с партнерами и союзниками надо все-таки вести себя поуважительнее. Можете представить президента Таджикистана, позволяющего себе подобное до 24 февраля 2022 года? Невозможно!

А тут Рахмон выговаривал Путину спокойно и назидательно, как директор школы сорванцу с рогаткой, а «президент всея Руси» терпеливо слушал и понимающе кивал. А что делать? Приходится... В общем, эйфория неминуемой победы охватила весь западный мир, изготовившийся делить шкуру еще живого и даже рычащего медведя. Про Украину и говорить нечего – в том, что Россия будет наголову разгромлена, никто не сомневался, а политики и военные эксперты с энтузиазмом обсуждали на всех медиаплатформах, успеют ли ВСУ разгромить «ватников» до конца 2022-го или все-таки придется повоевать еще пару месяцев в 2023 году? Все это время в мире был, пожалуй, один человек, убежденный в том, что все трудности России – явление временное, что очень скоро ситуация развернется на 180 градусов и, что самое главное, Западу вскоре надоест участвовать в чужой войне, у него начнутся проблемы с деньгами, вследствие чего и американцами, и европейцами овладеет банальная жадность. И вот что примечательно: в период тотальной эйфории и массового дележа шкуры неубитого русского медведя не было для таких рассуждений ни одной, даже самой захудалой причины. И в самом деле, кто мог тогда представить, что не пройдет и полгода, как весь этот консолидированный коллективный Запад с его зашкаливающим ВВП и подавляющим технологическим преимуществом скажет Киеву: «Ребята, мы устали, так что вы тут давайте как-нибудь сами…»

Но, вопреки всему, этот человек верил в свою звезду и в свой совершенно потрясающий, ни с чем не сравнимый фарт. Верил, что и на этот раз сумеет выйти сухим из воды. Человека этого, как вы, наверное, уже поняли, звали и зовут Владимир Путин. Справедливости ради отмечу, что в этом клубе политических агностиков были и менее значимые персоны, вроде президента Венгрии Виктора Орбана и главного правителя Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили. Последний – это особая история. С одной стороны, ни он, ни представители грузинской власти никогда не высказывались в том духе, что Россия не может проиграть эту войну. Однако с другой – все они не только не выступали против Украины, но и присоединялись ко всем резолюциям в поддержку защищающейся страны. А с Россией развивали отношения исключительно в пределах, не нарушающих международные санкции. Однако в глубине души, что называется, наедине с собой, означенные выше политические персонажи свято верили в то, что война в Украине кончится как минимум заморозкой и что никакого разгрома России не будет. Мнение это было тогда крайне непопулярным. И даже незначительные намеки вроде ремарки тогдашнего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что «война затягивается и остановить ее некому», вызывали всеобщее возмущение. Тем не менее, судя по действиям правящей «Грузинской мечте», с 24 февраля 2022 года, то есть со дня вторжения России в Украину, Грузия последовательно готовилась… к победе Путина. Главным образом для того, чтобы после завершения украинской кампании у Москвы не возникло желания продолжить ее в Грузии.

На мой взгляд, Иванишвили не столько понимал, сколько чувствовал, что рассчитывать вдолгую на Запад нельзя. И, соответственно, сгруппировался. Вот и не верь после этого в чутье олигархов!.. А потом прошло два года, и ситуация как в мире, так и в Украине развернулась если не на 180 градусов, то где-то близко к тому. Через не могу, сквозь зубы, не веря собственным словам, но всем нам приходится признать – Путин был прав. Когда всем казалось, что ему конец и что он не отвертится, этот человек продолжал верить в то, что обязательно наступит момент, когда Запад либо кинет Украину, либо сделает что-то близкое к этому. Как выяснилось рostquam autopsia (с латыни «после вскрытия» - ред.), Путин был прав во всем. На третьем году войны в Украине Европа капризничает, ноет и не может выпутаться из собственных бюрократических пут. Порой выглядит это настолько абсурдно, что с трудом верится! У блока НАТО, который готовился в годы холодной войны к противостоянию со странами Варшавского договора, в реальности не было техники, достаточной для ведения долгой войны. Перед вами еще одно наглядное подтверждение лживости пропагандистского нарратива России о том, что Запад-де намерен завоевать РФ. Как выясняется, Запад не был готов даже к защите самого себя.

Арсеналы европейских стран опустели, и это понятно. Непонятно другое – почему Европа отказалась передать Киеву дальнобойное и действительно эффективное оружие? Нынешняя ситуация напоминает боксерский поединок, в котором тренер одного из участников боя советует своему подопечному не только драться одной рукой, но еще и не раздражать соперника слишком сильными ударами. Порой ситуация доходит до откровенного абсурда. Как в случае с президентом Чехии Петром Павелом, который сумел раздобыть для ВСУ миллион снарядов, но в течение нескольких недель не мог приступить к переговорам по их приобретению из-за регуляции Евросоюза, связанной с закупкой боеприпасов, произведенных за пределами ЕС. В конце концов, эту процедуру вроде бы удалось преодолеть. Но денег на оплату снарядов для ВСУ по-прежнему нет. Петр Павел все еще собирает их по копейке где может, но до сих пор так и не собрал. Пламенный привет совокупному ВВП коллективного Запада, в десятки раз превышающего российский!.. Словом, один абсурд абсурднее другого! Запад запрещает Украине стрелять по территории России, вероятно, беспокоясь за тонкую психику граждан РФ и состояние карманов российских нефтяников. На психику украинцев, которых бомбят уже третий год подряд, всем, вероятно, наплевать... Отдельная тема – это США. Величайшая страна в современной мировой истории публично превратила себя в посмешище. Никогда еще Америка не была столь жалкой и мерзкой, как сейчас... Арсеналы США забиты техникой и оружием. Тем не менее даже в лучшие для Украины времена их выдавали строго дозированно, придерживая по-настоящему эффективные образцы. Дали баллистические ракеты АТАСМS с радиусом действия 300 километров, но всего несколько десятков штук. И на этом остановились.

Тем временем миллионы снарядов из бесконечных складов Пентагона идут на утилизацию, США и Европа не дают Украине «Патриоты», которые в больших количествах пылятся на линиях ПВО стран, которые в последний раз подвергались атакам с воздуха в 1945 году. Тогда как украинские города остались сегодня практически без прикрытия. Если полгода назад украинская ПВО сбивала почти 90 процентов целей, то сегодня – менее пятидесяти. И хотя физическое разрушение Украины перешло в активную фазу, западного оружия все нет и нет. Ощущение такое, словно смотришь фильм, снятый по очень плохому и живодерскому сценарию, и не представляешь себе, что такой абсурд может происходить в реальной жизни. Увы, Путин был прав – доверять Западу действительно нельзя! Сегодня Украину готовят к катастрофе. Не потому, что европейцы и американцы берегут своих солдат и не хотят воевать. Тем более что об этом их никто не просит. Украина гибнет на наших глазах только потому, что кто-то, грубо говоря, зажал деньги. Из того самого гигантского совокупного ВВП Запада, который в разы превосходит российский. Потому, что кто-то, как в Соединенных Штатах, не может подняться над мелкими партийными дрязгами. Глядя на весь этот театр абсурда, невольно недоумеваешь: а зачем тогда Европе и Америке все эти суперсовременные военные разработки? Для чего им супервысокоточное оружие, способное с расстояния 100 километров попасть в бутылку из-под «Кока-Колы»? Зачем американцам все эти суперсамолеты-убийцы и 800-миллиардный оборонный бюджет?