Почему при атаке Ирана не было пострадавших в Израиле?

Иран изначально планировал, чтобы его удар по Израилю не повлек за собой значительного ущерба. С таким утверждением выступил руководитель Института исследований ближневосточных СМИ (MEMRI) Игаль Кармон.

В статье Кармона напоминается о нанесенном четыре года назад ударе по иракской базе Айн аль-Асад, где базировались военнослужащие США. Атака была призвана стать возмездием за ликвидацию американцами командира подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Американцы получили информацию об этом ударе за сутки до атаки. Мохаммад Джавад Зариф, тогдашний министр иностранных дел Ирана, рассказал, что информация о предстоящем ударе была заранее передана властям Ирака.