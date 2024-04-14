Почему при атаке Ирана не было пострадавших в Израиле?
Иран изначально планировал, чтобы его удар по Израилю не повлек за собой значительного ущерба. С таким утверждением выступил руководитель Института исследований ближневосточных СМИ (MEMRI) Игаль Кармон.
В статье Кармона напоминается о нанесенном четыре года назад ударе по иракской базе Айн аль-Асад, где базировались военнослужащие США. Атака была призвана стать возмездием за ликвидацию американцами командира подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Американцы получили информацию об этом ударе за сутки до атаки. Мохаммад Джавад Зариф, тогдашний министр иностранных дел Ирана, рассказал, что информация о предстоящем ударе была заранее передана властям Ирака.
Кармон пишет, что те, в свою очередь, поделились этим с американцами, как и было задумано. Это позволило предотвратить американские потери.
Сейчас, утверждает глава MEMRI, произошло то же самое: за трое суток Иран сообщил о готовящейся атаке Иордании, Ираку и Турции. Они поделились информацией с американцами, а те предупредили Израиль. «Когда обстрелы ведет ХАМАС, есть пострадавшие. Когда это делает Иран, их нет», – заявляет Кармон.
Что касается ранения ребенка на юге Израиля, то это стало результатом падения обломков перехватчика, а не попадания ракеты. Был нанесен незначительный ущерб авиабазе.
«Можно ли под влиянием мании величия объяснить это слабостью или идиотизмом иранцев? Для этого нужно быть очень наивным», – замечает исследователь.