ВР объявила о начале добычи нефти с Azeri Central East

Платформа ACE является седьмой нефтедобывающей платформой на месторождении АЧГ в Каспийском море. ACE рассчитана на добычу до 100 тыс. баррелей нефти в сутки. Прогнозируется, что за период эксплуатации проекта будет добыто до 300 миллионов баррелей нефти.

Британская BP объявила о начале добычи нефти с новой платформы Azeri Central East (ACE) в рамках разработки месторождения «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, говорится в сообщении компании.

Первая нефть с платформы ACE была получена из первой скважины, бурение которой было начато в конце прошлого года.

В 2024 году с платформы планируется пробурить еще две скважины.

«Добыча на ACE будет постепенно увеличиваться и к концу года достигнет примерно 24 000 баррелей в сутки», - говорится в сообщении компании.

Платформа ACE, по мнению компании, – одна из самых передовых платформ в мире с технологической и цифровой точек зрения. «…Платформа оснащена современной, полностью автоматизированной буровой установкой. Использование современных технологий и новых процессов помогает, в частности, снизить эксплуатационные выбросы», - говорится в сообщении компании.

Гэри Джонс, региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции, заявил: «Это успешное получение первой нефти (запуск скважины) является свидетельством продолжающегося тесного сотрудничества между BP, SOCAR и правительством Азербайджана, поддержки наших партнеров. Получение первой нефти с ACE в тридцатую годовщину соглашения о разработке АЧГ знаменует собой начало следующего этапа разработки этого месторождения мирового класса».

Проект ACE оценен в 6 миллиардов долларов. ACE — платформа для добычи, бурения и эксплуатации скважин с 48 слотами, расположенная на глубине моря 137 метров.

«Нефть с АСЕ означает продолжение добычи на АЧГ в течение десятилетий, этот блок месторождений является углеводородным пластом мирового класса», - говорится в сообщении.

Добыча на АЧГ началась в 1997 году, и с тех пор на месторождении добыто более 4,3 миллиарда баррелей нефти.