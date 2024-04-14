Ягубов поехал в Сирию на «джихад», но примкнул к дяде Халиду

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Ягубов уехал из Азербайджана в июне 2013 года для участия в незаконных вооруженных формированиях, созданных в Сирии. Там мужчина присоединился к вооруженной группировке «Джамаат дяди Халида», где пробыл несколько месяцев. Данную группировку, к слову, возглавлял другой азербайджанец, уроженец Тертерского района Ровшан Бадалов по прозвищу Дядя Халид. Он был убит при бомбардировке силами коалиции позиций ИГИЛ в сирийском Кобани в октябре 2014 года.

В Шекинском суде по тяжким преступлениям завершился уголовный процесс над 61-летним жителем Загатальского района Кямалом Ягубовым, обвиняемым в участии в боевых действиях в незаконных вооруженных формированиях в Сирии.

На суде Ягубов свою вину полностью признал. А также сознался, что не в восторге от собственного решения поехать в Сирию. «Никто меня в Сирию не приглашал. Я жить там хотел. Со своей семьей», — рассказывает обвиняемый.

Отметим, что ранее Ягубова приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство экс-супруги, совершенное 25 лет назад. Сокамерник мужчины по имени Мустафа приобщил его к радикальному исламу. В 2012 году Ягубов вышел на свободу и женился. Вместе с женой и детьми от первого брака он переехал в турецкий Газиантеп, где встретил вышеупомянутого Мустафу. Тот посоветовал Ягубову поехать в Сирию для участия в «джихаде».

Сначала Ягубов отправился в провинцию Хатай, откуда с помощью проводника переправились в сирийский город Атма.

«Район, где мы жили, часто подвергался обстрелам со стороны армии Башара Асада и курдских вооруженных формирований. Охрану территорий обеспечивали мужчины, выходящие на посты. Пробыв в Атме два месяца, мы нелегально вернулись в Турцию, поскольку жизнь в Сирии оказалась опасной. Мы с Мустафой вернулись в Турцию. Жили в Стамбуле с 2014 по 2023 год. В Азербайджан не возвращались, боялись ареста», — говорится в заявлении Ягубова.

Кямала Ягубова приговорили к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.