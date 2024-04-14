Дело экс-депутата Назима Бейдемирли передали в суд

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело передано в производство судьи Фарида Намазова. Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

Потерпевшими по уголовному делу признаны Мурсал Ибрагимов и Адалат Багиров.

Напомним, что Н.Бейдемирли был арестован в июле прошлого года. Один из граждан обратился в полицию с заявлением о том, что Бейдемирли вымогал у него 50 тысяч манатов, в противном случае экс-депутат угрожал распространить порочащие гражданина материалы.

Первоначально экс-депутат был привлечен в качестве обвиняемого по статье 182.2.4 (вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом в значительном размере) УК Азербайджана.