«Битва двух олигархов» за самый большой особняк в Лондоне за $372 миллиона

Отдел информации 17:48

Два российских олигарха вступили в судебный спор по поводу крупнейшего частного дома Лондона Witanhurst House стоимостью 372 миллиона долларов. Британские СМИ сообщают, что находящийся в эмиграции олигарх Александр Горбачев подал иск против своего бывшего бизнес-партнера миллиардера Андрея Гурьева, который сейчас находится под санкциями. В случае успеха ему достанется роскошный особняк в Хайгейте, который является вторым по величине особняком в Лондоне после Букингемского дворца. Особняк с 25 спальнями — один из многих активов Гурьева в Лондоне. У него есть еще несколько объектов недвижимости в Великобритании, все из которых в настоящее время заморожены.

В 2015 году The New Yorker впервые сообщил о том, что Гурьев владеет роскошным домом. Издание писало, что под собственностью была построена «подземная деревня», включающая 70-футовый бассейн, кинотеатр, массажные кабинеты, сауну, тренажерный зал, помещения для персонала и парковку на 25 автомобилей. Уже несколько лет Горбачев, бывший топ-менеджер крупнейшего производителя фосфорных удобрений, компании «ФосАгро», оспаривает с миллиардером Гурьевым крупный пакет компании, который стоит более миллиарда долларов. Проиграв суд на Кипре, Горбачев пытается добиться своего в Великобритании. Горбачев указывает, что вместе с Гурьевым создавал «ФосАгро» в 1990-е годы на базе активов группы «Менатеп» (другая сторона это опровергает). Тогда Горбачев входил в правление компании. Он утверждает, что договорился с Гурьевым о том, что получит долю в компании. В 2003 году Горбачеву, который стал фигурантом дела ЮКОСа, пришлось покинуть страну, годом позже получил убежище в Великобритании. После этого, как рассказывал Горбачев Forbes, он долгое время «был занят решением вопросов, связанных с экстрадицией», а в 2011 году, когда «ФосАгро» раскрыл состав акционеров, себя среди них не обнаружил.

Бизнесмен подал иск против Гурьева на Кипре в 2015 году и проиграл. Теперь спор перешел в Лондонский суд. В октябре прошлого года началось судебное разбирательство по этому делу. Горбачев в своем иске заявляет, что после эмиграции в Великобританию Гурьев предложил ему всего 30 миллионов долларов за 24-процентный пакет акций, а позже отказался платить эту сумму и исключил его имя из списка акционеров. Поскольку в настоящее время Гурьев находится под санкциями в Великобритании, судье Высокого суда Лондона придется поехать в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы получить от него показания. Когда это дело рассматривалось в Высоком суде Лондона в октябре прошлого года, адвокаты Гурьева заявили, что ответчик не был ознакомлен с заявлением истца, поскольку документы ему не были переданы. Однако адвокаты Горбачева предоставили Гурьеву видеодоказательства вручения судебных документов, и суд принял решение начать судебное заседание на основании этих доказательств. Документы, как указывает истец, были вручены Гурьеву в октябре 2018 года, однако его представители в суде настаивали, что это произошло ненадлежащим образом (согласно британскому законодательству, судебные документы должны быть вручены ответчику только лично). Для того чтобы принять решение, судья изучил видеозапись того, как вручали документы.

Действие ролика, записанного на мобильный телефон, происходит на оживленной улице Беркли в престижном лондонском районе Мейфэр. На видео, как следует из судебных документов, Гурьев выходит из офисного здания в сопровождении своего водителя, двух помощников и зятя, Алексея Мотлохова. На улице их ожидают Rolls Royce, Bentley и Mercedes. В этот момент к Гурьеву подходит судебный курьер от Горбачева и говорит: «Здравствуйте, господин Гурьев, это для вас. Это очень важные юридические документы, возьмите их, пожалуйста!»