Парвиз Шахбазов выступил на саммите в Абу-Даби

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в столице ОАЭ Абу-Даби выступил на Саммите по зеленому водороду в рамках Недели устойчивого развития и на мероприятии, посвященном теме «Создание импульса к 100% возобновляемой энергетике», на полях 14-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

На министерской панели «Национальные стратегии и политика по ускорению зеленой водородной экономики» министр энергетики отметил, что водород является одним из ключевых компонентов повестки Азербайджана по трансформационному развитию и в качестве поставщика энергии. Было подчеркнуто, что в документах о сотрудничестве, подписанных с Masdar, ACWA Power, bp, Fortescue и другими международными энергетическими компаниями по проектам зеленой энергии мощностью более 28 ГВт на основе 157 ГВт ветроэнергетического потенциала Каспийского моря, предусмотрено и производство зеленого водорода. Было отмечено, что в настоящее время, наряду с производством водорода, осуществляется экспортное сотрудничество с международными партнерами в рамках зеленых энергетических коридоров «Каспийское море - Черное море - Европа», «Центральная Азия - Азербайджан - Европа».

«Азербайджан посредством зеленого энергетического коридора «Каспий - Черное море - Европа» также станет надежным поставщиком зеленого водорода для ЕС», добавил министр.

Выступая на мероприятии IRENA по государственно-частному диалогу высокого уровня, министр энергетики заявил, что Азербайджан, как страна- организатор COP29 (29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата), полон решимости внести на национальном уровне свой вклад в реализацию до 2030 года и далее целей, связанных с зеленой энергетикой и климатом, и стать движущей силой глобальной солидарности по климатической деятельности. По словам министра энергетики, на первом этапе наших планов по зеленой энергетике до 2027 года мы намерены реализовать 2 ГВт мощности, а на следующем этапе до 2030-го - более 8 ГВт.

«Это обещает увеличение потенциала возобновляемой энергетики Азербайджана примерно в 2 раза в 2027 году и более чем в 4 раза в период до 2030 года. Эти проекты, которые увеличат долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности электроэнергии в нашей стране до 33%, что раньше, чем на 3 года превысит на 3% первоначальный целевой показатель, также станут источниками наращивания потенциала возобновляемых источников энергии в европейских странах», - добавил он.