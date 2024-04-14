Что ОДКБ хочет от Армении

Армения существенно сократила объем своей деятельности в качестве члена ОДКБ, тем не менее работа продолжается, все вопросы, включенные в повестку, обсуждаются в рабочем порядке, сказал генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

В структуре, заметил Тасмагамбетов, не используют понятие «заморозка», поскольку оно не отражено в документах ОДКБ. А возобновление работы в прежнем объеме зависит исключительно от Еревана, добавил он.

Генсек выразил мнение, что участие в ОДКБ - это «прерогатива, с помощью которой при разумном подходе участник получает возможность полноценно обеспечивать нацбезопасность». Особенно, добавил Тасмагамбетов, если вызовы и угрозы «зачастую оцениваются местными же аналитиками как экзистенциальные».

Как сообщил генсек, в ОДКБ хотят, чтобы Армения внесла ясность в плане дальнейшей работы в организации, так как это пойдет на пользу в вопросах планирования.