Молдаван спросят, хотят ли они в Евросоюз

Референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз может пройти 20 октября, Конституционный суд республики признал его соответствующим основному закону страны. Об этом 16 апреля сообщила президент Молдавии Майя Санду.

«Конституционный суд решил – референдум о вступлении в ЕС является конституционным, он может состояться 20 октября», – написала Санду в Facebook.

На референдуме, как отметила глава государства, гражданам зададут вопрос: «Вы за вступление Молдовы в Евросоюз?». Республике нужно «единство, участие каждой партии, общественной организации, гражданина», чтобы гарантировать мир и благополучие молдаван, подчеркнула она.

«Объединившись за европейскую Молдову, мы добьемся успеха в достижении нашей общей цели – чтобы молдаване жили в мире, достоинстве и свободе в сильной европейской стране», – добавила Санду.

ЕС объявил о получении Молдовой статуса кандидата на вступление в 2022 г. 24 декабря 2023 г. Санду сообщила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз.

В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.

В марте президент Молдовы призвала парламент страны подготовиться к проведению референдума по интеграции в ЕС. Руководство страны выразило надежду, что республика станет частью блока до конца десятилетия, заявила в том же месяце молдавский вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.