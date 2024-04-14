Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации. Согласно данным на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 16 апреля.

Во вторник спикер парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект об ужесточении мобилизации, и документ был направлен на подпись президенту. Таким образом, Зеленский подписал закон в день его получения.

Верховная Рада одобрила закон 11 апреля. Закон вводит обязательное предоставление информации о гражданах в военкомат, в том числе тех, кто живет за границей, право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.