США пообещали Ирану новые санкции

Администрация Соединенных Штатов намерена в ближайшие дни ужесточить санкционный режим против Ирана. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Что касается санкций [против Тегерана], то я ожидаю, что в ближайшие дни мы введем дополнительные санкции против Ирана. Мы не рассказываем заранее о тех санкционных средствах, которые намерены применить", - отметила она на пресс-конференции в Вашингтоне.

Также она сообщила, что США рассматривают возможность фактической конфискации замороженных активов РФ, а также использования их в качестве залога для кредита Украине.