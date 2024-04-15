Шольц попросил Си Цзиньпина оказать влияние на Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в КНР обратился к председателю республики Си Цзиньпину с просьбой повлиять на Россию для прекращения войны в Украине.

«Слово Китая имеет вес в России», – уточнил Шольц. По его словам, это могло бы способствовать выводу российских войск и стать концом войны. Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии и схожие конференции в будущем.