Палестинский журналист: «Пусть ХАМАС убирается ко всем чертям!»

Палестинский журналист Сами Убейд в интервью израильскому изданию Ynet заявил, что ХАМАС являются террористами, которых не волнуют интересы палестинского народа.

«Не хочу, чтобы террористы управляли моей жизнью. Хватит, надоело, пусть ХАМАС убирается ко всем чертям!

Им прекрасно известно о том, сколько горя они принесли несчастным жителям Газы. Люди лишились всего. Но ХАМАС наплевать на простых палестинцев, наплевать на израильских заложников. У террористов свои интересы», - заявил Убейд.