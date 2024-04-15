Китай поддержал Иран

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом после массированного удара Ирана по Израилю. Позиция Тегерана нашла поддержку у Пекина, передает Xinhua.

В частности, Ван заявил, что Китай осуждает нападение на консульство Ирана в сирийском Дамаске и считает его «серьезным и неприемлемым нарушением международного права». При этом операция «Правдивое обещание» против Израиля не подверглась критике со стороны министра.

«Китай принял к сведению позицию Ирана о том, что предпринятые им действия носили ограниченный характер и являлись осуществлением права на самооборону в ответ на нападение на здание консульства», — сказал Ван.

Он также назвал сложившуюся ситуацию последствием эскалации конфликта в Газе. По словам Вана, сейчас первоочередной задачей является скорейшее выполнение резолюции 2728 Совета Безопасности ООН, направленной на прекращение огня, эффективную защиту гражданского населения и предотвращение дальнейшего усугубления гуманитарной катастрофы в анклаве.

В свою очередь Абдоллахиан отметил, что нынешняя ситуация в регионе является очень сложной. По его словам, Иран готов проявлять сдержанность в отношении Израиля и не намерен продолжать эскалацию ситуации. Он также подчеркнул, что Тегеран призывает к немедленному прекращению огня в Газе и поддерживает активные усилия Китая по восстановлению мира и укреплению сотрудничества между странами региона.

Ван заявил, что Китай ценит стремление Ирана не нападать на соседние государства, а также его приверженность «политике добрососедства и дружбы». По его мнению, Тегеран справится с ситуацией и избавит регион от дальнейших потрясений, сохранив при этом свой суверенитет и достоинство. Китай готов поддерживать контакты с иранской стороной и совместно добиваться всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования палестинского вопроса, добавил Ван.

Иран и подконтрольные ему группировки произвели масштабную серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля в ночь на 14 апреля. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), всего было выпущено около 350 дронов и ракет, 99% из которых удалось сбить.

Атака стала ответом на удар по иранскому консульству в столице Сирии, в результате которого погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими.