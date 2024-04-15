Словакия назвала угрозой принятие Украины в НАТО

Словакия будет против принятия Украины в НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Роберт Фицо.

"Украина может сказать: "Мы хотим вступить в НАТО". Это будет их свободно принятое решение. Мы говорим, что не будем ратифицировать [документы о принятии Украины в НАТО] в парламенте, так как Словакия нуждается в нейтральной Украине. Интересы Словакии будут поставлены под угрозу, если Украина станет членом НАТО", - сказал Фицо.

Между тем Словакия поддерживает идею принятия Украины в Евросоюз. Фицо высказался за то, чтобы переговоры о начале реализации этого процесса начались между Брюсселем и Киевом как можно скорее.