Глава Пентагона впервые за два года побеседовал с китайским коллегой

Это был первый разговор Остина с адмиралом Дун Цзюнем и первый раз, когда он подробно побеседовал с китайским коллегой с ноября 2022 года. Звонок, длившийся чуть более часа, состоялся в преддверии ожидаемого в этом месяце визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что Остин «подчеркнул важность продолжения открытых линий военного общения» между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Он также подчеркнул важность соблюдения свободы судоходства на морях, особенно в Южно-Китайском море.

Вашингтон и Пекин работают над расширением контактов и снижением эскалации напряженности. Военные контакты застопорились в августе 2022 года, когда Пекин приостановил все подобные связи после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.