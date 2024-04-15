К парламенту Грузии в Тбилиси стекаются все больше людей, чтобы выразить протест принятию законопроекта об «иноагентах».

Между полицией и протестующими произошла небольшая потасовка у одного из входов в здание парламента Грузии.

Несмотря на многотысячный протест в Тбилиси, вчера юридический комитет парламента Грузии поддержал скандальный законопроект. Сегодня состоится первое слушание.