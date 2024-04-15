Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:26

Выступление премьер-министра Никола Пашиняна в эти дни вызвало в Армении новый политический скандал. В своей речи, говоря о событиях, произошедших в Османской империи в 1915 году, Пашинян ни разу не использовал термин «геноцид», употребив взамен определения «великая катастрофа» и «резня». Основная суть выступления армянского премьер-министра заключалась в том, что, по его словам, «тему заявлений о геноциде армян обострила Россия, точнее, СССР, когда, начиная с 1946 года, резко ухудшились отношения между Москвой и Анкарой, и было создано НАТО».

Пашинян утверждает, что Россия организовала возвращение эмигрантов, избежавших «геноцида», что еще больше обострило вопрос исковых требований. После чего политический партнер Пашиняна, депутат Андраник Кочарян, заявил, что необходимо подготовить полный список всех жертв событий 1915 года. Армянская пропаганда вопреки историческим фактам утверждает, что в этих событиях, которые армяне называют «геноцидом», погибли 1,5 миллиона армян, хотя, повторюсь, документальных фактов, подтверждающих эти цифры, нет. По мнению Кочаряна, необходимо уточнить имена всех жертв. В частности, как и при каких условиях они погибли, чтобы Турция не могла отрицать факт совершения «геноцида». По словам армянского депутата, подготовка полного списка «жертв геноцида» является идеей Пашиняна, поскольку Армения уже несколько десятилетий безуспешно пытается решить этот вопрос. Закономерно, что оппозиционные круги Армении сделали на основе выступлений армянского премьера и предложений Кочаряна вывод о том, что премьер-министр готов с отказаться от термина «геноцид» и лишить тем самым армянский народ его национальной скрепы.

По словам представителей оппозиции, если будет подготовлен полный список с меньшим, чем полтора миллиона, количеством «жертв геноцида», это многократно усилит аргументы Анкары, заявляющей, что никакого «геноцида» армян на самом деле не было. «Армянские власти идут на поводу у требований Турции и постепенно отрекаются от факта геноцида армян в Османской империи», - сказал журналистам на брифинге секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян. Депутат считает предсказуемым процесс «отречения» власти в вопросе «геноцида». По его словам, в преддверии 109-ой годовщины событий 1915 года руководство страны идет на очередную уступку Турции, давая понять ей, что готово отказаться от столь важного процесса (международного признания – ред.). Эдмон Марукян, бывший спецпредставитель Пашиняна по особым вопросам, назвал предложение депутата Кочаряна «опасным». По его словам, установление личностей армян, погибших в событиях 1915 года, является «ловушкой Турции», неоднократно призывавшей Ереван представить личности и полный список жертв этих событий. Ереванская газета «Грапарак» пишет, что 24 апреля в обращении в годовщину событий 1915 года Никол Пашинян готов отказаться от использования слова «геноцид». Как сообщает это издание, Турция выдвинула в качестве условия нормализации отношений отказ Армении от претензий по «геноциду армян», которое кабинет Пашиняна принял.