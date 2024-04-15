Байден продлил санкции против российских судов

Президент США Джо Байден продлил на год запрет на прием в портах США морских судов, связанных с Россией.

21 апреля 2022 года Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты. «Это означает, что ни одно судно под российским флагом или судно, которое принадлежит России или управляется кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам», - заявил тогда американский президент. Запрет был продлен в 2023 году.