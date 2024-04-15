Эрдоган оправдал Иран

"То, что произошло в конце прошлой недели (атака Ирана на Израиль), является следствием двойных стандартов Запада, а также показало, что вероятность более широкомасштабной войны в регионе не так далека. Израиль занимается провокациями, чтобы распространить конфликт на весь регион. Его нападение на посольство Ирана в Дамаске, осуществленное в нарушение международного права, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения", - заявил он в эфире местных телеканалов после заседания Кабинета министров.

Эрдоган подчеркнул, что "источник проблемы в регионе необходимо верно определить, а не судить только по произошедшему ночью 13 апреля", когда прошла операция Ирана. "После нападения на иранское посольство никто, за исключением некоторых стран, не высказался. Сразу начали гонку с осуждением реакции Ирана на это. Но в первую очередь нужно осуждать [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, который убил в Газе 34 тыс. невинных. Нетаньяху и его кровожадная администрация одни несут ответственность за то, что произошло 13 апреля", - сказал Эрдоган. Он снова назвал действия Израиля в Газе "геноцидом, не остановив который, напряженность из региона не уйдет".

Турецкий лидер также коснулся темы экспортных ограничений Турции в отношении Израиля, заявив, что его страна стала первой, кто на это решился. Относительно "клеветы в адрес Турции о том, что она якобы продавала Израилю авиатопливо", Эрдоган указал, что Анкара "никогда не забудет тех, кто высказывал такие обвинения". "Турция еще задолго до нынешних событий с массовыми убийствами не разрешала продажу Израилю каких-либо материалов, которые могли бы быть использованы в военных целях", - подчеркнул он.