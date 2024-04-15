Вучич, как сообщается, проинформировав его о давлении, которому в последнее время подвергается Сербия, попросил поддержки дружественного азербайджанского народа.

Отметив, что Азербайджан и Сербия всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, Алиев подчеркнул, что эта позиция будет продолжаться и впредь. В этом контексте было отмечено успешное сотрудничество двух стран в рамках международных организаций.

Глава азербайджанского государства пригласил президента Сербии на предстоящую в Баку 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Вучич с благодарностью принял приглашение.

В ходе беседы было выражено удовлетворение тем, что отношения между Азербайджаном и Сербией носят характер стратегического партнерства, отмечено значение взаимных визитов высокого уровня в развитии связей между нашими странами.