Франция отказалась приглашать Путина

Президента России Владимира Путина не станут приглашать на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое состоится во Франции 6 июня. Об этом сообщила Mission Libération, ответственная за организацию мероприятия, передает Le Figaro.

Там пояснили, что Путина не хотят видеть из-за развязанной им войны в Украине. При этом Россия все же получит приглашение на церемонию с тем, чтобы почтить память жертв, которые понес советский народ, а также отметить его вклад в победу во Второй мировой войне.

«В отличие от Кремля, Франция не проводит политику исторического ревизионизма», — объяснили свое решение организаторы. Однако миссия не уточнила, на какой уровень представительства будет распространяться приглашение — например, сможет ли попасть на церемонию министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится под санкциями ЕС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не получал приглашения на празднование годовщины высадки в Нормандии. В последний раз глава государства участвовал в этом мероприятии в 2014 году. Оно положило начало «нормандскому формату» — переговорам между Украиной и Россией по мирному урегулированию в Донбассе при посредничестве Германии и Франции. На тот момент Киев представлял Петр Порошенко.

Ожидается, что в предстоящей юбилейной церемонии примут участие многие мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена. В конце декабря 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Путина могут пригласить в том случае, если он начнет мирные переговоры с руководством Украины.

При этом поездка российского президента в Нормандию вряд ли бы состоялась, поскольку он находится под санкциями ЕС. Кроме того, Международный уголовный суд выдал ордер на его арест из-за незаконной депортации украинских детей, а Франция признает юрисдикцию этого суда.

Высадка в Нормандии была крупнейшей десантной операцией во Второй мировой войне. В ней участвовали силы США, Великобритании, Канады и их союзников — всего более 150 тыс. человек. Битва с войсками гитлеровской Германии началась 6 июня 1944 года и продолжалась более двух месяцев.