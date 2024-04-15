238 миллионов транзакций от имени 2,3 тысяч компаний в банке Варданяна. Что за сценарий? по страницам громкого расследования
Сценарист нового террористического плана «Немезис-2» против Баку Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, находящийся сейчас в бакинском СИЗО Службы госбезопасности, мог бы считаться успешным бизнесменом, если, конечно, не брать в расчет объем накопленного им, пусть и грязными путями, богатства.
Но когда в сентябре 2022 года Варданян, начав новый «бизнес-проект», неожиданно отказался от российского гражданства и появился в Карабахе, где под древним платаном у поселка Красный Базар объявил себя «новым спасителем Арцаха», бизнесом там и не пахло – чистая политика с ничем не обоснованными, амбициозными целями.
Фактически Рубен Варданян, став руководителем незаконного режима в Ханкенди и одним из главных спонсоров террористических вооруженных формирований сепаратистов, позиционировал себя как «спаситель Арцаха».
Заказав в зарубежных СМИ масштабную PR-кампанию, Варданян последовательно формировал в глазах армянской общественности имидж «мецената», «честного и талантливого бизнесмена», а также «защитника общеармянских национальных интересов».
Правда, дальнейшие события пошли вразрез с «бизнес-проектом» Варданяна, которому после известных событий и полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности пришлось продолжить «карьеру» в следственном изоляторе СГБ Азербайджана.
Трудно сказать, было ли это планом «Б», но сегодня члены семьи Варданяна и его партнеры по грязному бизнесу вновь и вновь устраивают пиар-акции в надежде спасти от заслуженного наказания бывшего российского олигарха, которому предъявлены многочисленные уголовные обвинения.
С этой целью члены семьи Варданяна заключили контракты с рядом лоббистских компаний на Западе. В результате не так давно в некоторых западных СМИ была опубликована о нашем сидельце серия позитивных статей.
Справедливости ради отметим, что даже щедро проплаченные лоббисты не обошли стороной скандал, в рамках которого Рубен Варданян перевел из России в зарубежные офшоры миллиарды долларов. Но при этом они пытаются навязать читателю мысль о том, что на самом деле российско-армянский бизнесмен вышел из этого скандала «чистым», и в его действиях не было состава преступления.
Дошло до того, что кандидатуру горе-олигарха даже выдвинули на Нобелевскую премию мира. Как утверждает западная пресса, инициатором этой абсурдной идеи выступила группа организаций и лиц, в том числе лауреаты премии «За благотворительную и гуманитарную деятельность».
По их словам, Варданян «не допустил гуманитарной катастрофы» в Карабахе, инициировав «гуманитарные проекты».
Нет сомнений в том, что, выступая с оскорбительной для всего Нобелевского комитета инициативой, проплаченные лоббисты Варданяна вряд ли всерьез верят в то, что их клиент достоин столь престижной международной премии. Всем известны многочисленные факты финансирования Варданяном незаконных вооруженных армянских формирований в Карабахе и деструктивное влияние «спасителя Арцаха» на ход мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Да и на какую вообще премию может претендовать субъект, выступавший против реинтеграции карабахских армян в Азербайджан и втягивавший их в новый военный конфликт?!
С другой стороны, несмотря на многочисленные публикации о «невинности» Рубена Варданяна, никто так и не удалил из интернета расследование «Ландромат Тройка», проведенное в 2019 году Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в котором черным по белому написано, что Варданян переводил в офшоры миллиарды «грязных» денег российских элит.
Было бы любопытно вернуться к этому расследованию в контексте попытки лоббистов Варданяна представить его в героическом образе будущего Нобелевского лауреата.
Напомним, что расследование начинается с выяснения связи между неким Арменом Устяном и Рубеном Варданяном. Журналисты установили, что под документами о переводе миллиардов долларов из банка «Тройка Диалог» в офшорные зоны стояла подпись Армена Устяна – сезонного рабочего по ремонту московских квартир, который по окончании сезона возвращался в Армению, где жил в скромной квартире вместе с женой и родителями.
Когда огорошенному мастеру по ремонту квартир предъявили подписанные им документы, Устян ответил, что видит их впервые в жизни. Таким образом, несчастный рабочий-сезонник, сам того не ведая, стал участником хитроумной схемы, придуманной Варданяном.
Надо сказать, что имя Устяна и копия его паспорта фигурировали и в банковских документах офшорной подставной компании, также сыгравшей свою роль в деле компании «Тройка». Которая была одной из как минимум 75 компаний, сформировавших сложную финансовую сеть, действовавшую с 2006 по начало 2013 года.
За этот период «Тройка» обеспечила приток 4,6 миллиарда долларов США и вывела из России 4,8 миллиарда долларов. Среди контрагентов по этим сделкам были такие крупные западные банки, как Citigroup Inc., Raiffeisen и Deutsche Bank.
Десятки компаний в системе, чтобы скрыть происхождение денег, также провели внутренние транзакции на сумму 8,8 миллиарда долларов.
В расследовании сказано, что Варданян был известен в России как влиятельный банкир и «дружелюбный к Западу бизнесмен». А сотрудники его банка создали гигантскую денежную систему, в рамках которой на основе фиктивных торговых контрактов осуществлялись транзакции на крупные суммы.
Счета-фактуры по фиктивным сделкам выставлялись под разными названиями - «товары», «продовольственные товары», «металлические изделия», «счета» и «автозапчасти». Все счета-фактуры, попавшие в утечку, были подписаны доверенными лицами и отправлялись с адресов электронной почты «Тройки».
Журналисты-расследователи установили, что из банка Варданяна было совершено в общей сложности более 238 миллионов (!!) транзакций от имени 2,3 тысячи компаний и физических лиц.
Но было бы ошибкой представлять «Ландромат» Варданяна традиционной системой отмывания денег. Это была сложная схема, которая использовалась также в качестве секретного инвестиционного инструмента, средства отъема, способа уклонения от уплаты налогов и многих других грязных целей.
Клиенты «Тройки» использовали ее для покупки недвижимости в Великобритании, Испании и Черногории, для приобретения роскошных яхт и произведений искусства, для оплаты медицинских услуг и билетов на спортивные чемпионаты мира, для обучения своих детей в престижных западных школах и даже для пожертвования церквям.
Кроме того, «Тройка» позволяла организованным группировкам и мошенникам отмывать добытые преступным путем средства. OCCRP и партнеры выявили несколько случаев крупного мошенничества, совершенных в России, в ходе которых компании «мегапрачечной» Варданяна использовались для сокрытия происхождения денег.
Одна из таких схем, известная как мошенничество с топливом в аэропорту Шереметьево, имела место в 2003–2008 годах. Она заключалась в искусственном завышении цен на авиационное топливо, что лишило российское государство более 40 миллионов долларов налоговых поступлений. Эта схема привела к повышению цен на авиабилеты, а также позволила перевести на счета «Тройки» более 27 миллионов долларов компаний, причастных к мошенничеству.
Среди транзакций, отправленных из банка Варданяна, журналисты-расследователи обнаружили компанию Hermitage, фигурировавшую в «деле Магнитского». Выяснилось, в частности, что из 230 миллионов долларов, утаенных от налоговой службы РФ, 130 миллионов долларов эта компания перевела на оффшорные счета через банк «Тройка Диалог».
В «Тройке» было как минимум 76 взаимосвязанных фирм, зарегистрированных в офшорах Панамы и Британских Виргинских островов. Часть из них имели счета в литовском банке Ukio.
Данные о банковских транзакциях этих компаний использовались в расследовании OCCRP. Эти счета были открыты на подставные лица, включая сезонных рабочих из Армении.
Проект OCCRP связался с этими людьми и выяснил, что они понятия не имели о том, что по их «счетам» проходили какие-то деньги. Сотрудники инвестбанка вели переписку от имени этих компаний, а некоторые из них переводили деньги на счета Рубена Варданяна и его близких.
«Прачечная» «Тройки» работала по принципу плавильного котла - деньги поступали на счет одной компании, а затем, прежде чем уйти конечным получателям, несколько раз перемещались по счетам других компаний, входящих в систему.
Определить при этом связь между отправителем и конечным получателем было очень трудно. Как, собственно, и отличить «чистые» деньги от «грязных».
Варданян утверждал, что не знал об этих сделках с грязными деньгами.
«Поймите, я не ангел, — заявил тогда Варданян. - В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или стать конформистом. Так вот я - конформист. Но у меня есть свои внутренние ограничители: я не участвовал в залоговых аукционах, не работал с криминалом, не состою в тех или иных политических партиях».
Но теперь, на фоне того, что факты о грязных делах Варданяна вновь стали предметом общественного внимания, этот «не ангел» с помощью наемных лоббистов пытается создать образ «ангела мира, томящегося в бакинской тюрьме».
На кого подействует очередная афера Рубена Варданяна, покажет время…