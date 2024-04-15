Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:58

Сценарист нового террористического плана «Немезис-2» против Баку Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, находящийся сейчас в бакинском СИЗО Службы госбезопасности, мог бы считаться успешным бизнесменом, если, конечно, не брать в расчет объем накопленного им, пусть и грязными путями, богатства. Но когда в сентябре 2022 года Варданян, начав новый «бизнес-проект», неожиданно отказался от российского гражданства и появился в Карабахе, где под древним платаном у поселка Красный Базар объявил себя «новым спасителем Арцаха», бизнесом там и не пахло – чистая политика с ничем не обоснованными, амбициозными целями.

Фактически Рубен Варданян, став руководителем незаконного режима в Ханкенди и одним из главных спонсоров террористических вооруженных формирований сепаратистов, позиционировал себя как «спаситель Арцаха». Заказав в зарубежных СМИ масштабную PR-кампанию, Варданян последовательно формировал в глазах армянской общественности имидж «мецената», «честного и талантливого бизнесмена», а также «защитника общеармянских национальных интересов». Правда, дальнейшие события пошли вразрез с «бизнес-проектом» Варданяна, которому после известных событий и полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности пришлось продолжить «карьеру» в следственном изоляторе СГБ Азербайджана. Трудно сказать, было ли это планом «Б», но сегодня члены семьи Варданяна и его партнеры по грязному бизнесу вновь и вновь устраивают пиар-акции в надежде спасти от заслуженного наказания бывшего российского олигарха, которому предъявлены многочисленные уголовные обвинения.

С этой целью члены семьи Варданяна заключили контракты с рядом лоббистских компаний на Западе. В результате не так давно в некоторых западных СМИ была опубликована о нашем сидельце серия позитивных статей. Справедливости ради отметим, что даже щедро проплаченные лоббисты не обошли стороной скандал, в рамках которого Рубен Варданян перевел из России в зарубежные офшоры миллиарды долларов. Но при этом они пытаются навязать читателю мысль о том, что на самом деле российско-армянский бизнесмен вышел из этого скандала «чистым», и в его действиях не было состава преступления. Дошло до того, что кандидатуру горе-олигарха даже выдвинули на Нобелевскую премию мира. Как утверждает западная пресса, инициатором этой абсурдной идеи выступила группа организаций и лиц, в том числе лауреаты премии «За благотворительную и гуманитарную деятельность». По их словам, Варданян «не допустил гуманитарной катастрофы» в Карабахе, инициировав «гуманитарные проекты». Нет сомнений в том, что, выступая с оскорбительной для всего Нобелевского комитета инициативой, проплаченные лоббисты Варданяна вряд ли всерьез верят в то, что их клиент достоин столь престижной международной премии. Всем известны многочисленные факты финансирования Варданяном незаконных вооруженных армянских формирований в Карабахе и деструктивное влияние «спасителя Арцаха» на ход мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Да и на какую вообще премию может претендовать субъект, выступавший против реинтеграции карабахских армян в Азербайджан и втягивавший их в новый военный конфликт?! С другой стороны, несмотря на многочисленные публикации о «невинности» Рубена Варданяна, никто так и не удалил из интернета расследование «Ландромат Тройка», проведенное в 2019 году Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в котором черным по белому написано, что Варданян переводил в офшоры миллиарды «грязных» денег российских элит. Было бы любопытно вернуться к этому расследованию в контексте попытки лоббистов Варданяна представить его в героическом образе будущего Нобелевского лауреата. Напомним, что расследование начинается с выяснения связи между неким Арменом Устяном и Рубеном Варданяном. Журналисты установили, что под документами о переводе миллиардов долларов из банка «Тройка Диалог» в офшорные зоны стояла подпись Армена Устяна – сезонного рабочего по ремонту московских квартир, который по окончании сезона возвращался в Армению, где жил в скромной квартире вместе с женой и родителями. Когда огорошенному мастеру по ремонту квартир предъявили подписанные им документы, Устян ответил, что видит их впервые в жизни. Таким образом, несчастный рабочий-сезонник, сам того не ведая, стал участником хитроумной схемы, придуманной Варданяном.

Надо сказать, что имя Устяна и копия его паспорта фигурировали и в банковских документах офшорной подставной компании, также сыгравшей свою роль в деле компании «Тройка». Которая была одной из как минимум 75 компаний, сформировавших сложную финансовую сеть, действовавшую с 2006 по начало 2013 года. За этот период «Тройка» обеспечила приток 4,6 миллиарда долларов США и вывела из России 4,8 миллиарда долларов. Среди контрагентов по этим сделкам были такие крупные западные банки, как Citigroup Inc., Raiffeisen и Deutsche Bank. Десятки компаний в системе, чтобы скрыть происхождение денег, также провели внутренние транзакции на сумму 8,8 миллиарда долларов. В расследовании сказано, что Варданян был известен в России как влиятельный банкир и «дружелюбный к Западу бизнесмен». А сотрудники его банка создали гигантскую денежную систему, в рамках которой на основе фиктивных торговых контрактов осуществлялись транзакции на крупные суммы. Счета-фактуры по фиктивным сделкам выставлялись под разными названиями - «товары», «продовольственные товары», «металлические изделия», «счета» и «автозапчасти». Все счета-фактуры, попавшие в утечку, были подписаны доверенными лицами и отправлялись с адресов электронной почты «Тройки». Журналисты-расследователи установили, что из банка Варданяна было совершено в общей сложности более 238 миллионов (!!) транзакций от имени 2,3 тысячи компаний и физических лиц.

Но было бы ошибкой представлять «Ландромат» Варданяна традиционной системой отмывания денег. Это была сложная схема, которая использовалась также в качестве секретного инвестиционного инструмента, средства отъема, способа уклонения от уплаты налогов и многих других грязных целей. Клиенты «Тройки» использовали ее для покупки недвижимости в Великобритании, Испании и Черногории, для приобретения роскошных яхт и произведений искусства, для оплаты медицинских услуг и билетов на спортивные чемпионаты мира, для обучения своих детей в престижных западных школах и даже для пожертвования церквям. Кроме того, «Тройка» позволяла организованным группировкам и мошенникам отмывать добытые преступным путем средства. OCCRP и партнеры выявили несколько случаев крупного мошенничества, совершенных в России, в ходе которых компании «мегапрачечной» Варданяна использовались для сокрытия происхождения денег. Одна из таких схем, известная как мошенничество с топливом в аэропорту Шереметьево, имела место в 2003–2008 годах. Она заключалась в искусственном завышении цен на авиационное топливо, что лишило российское государство более 40 миллионов долларов налоговых поступлений. Эта схема привела к повышению цен на авиабилеты, а также позволила перевести на счета «Тройки» более 27 миллионов долларов компаний, причастных к мошенничеству. Среди транзакций, отправленных из банка Варданяна, журналисты-расследователи обнаружили компанию Hermitage, фигурировавшую в «деле Магнитского». Выяснилось, в частности, что из 230 миллионов долларов, утаенных от налоговой службы РФ, 130 миллионов долларов эта компания перевела на оффшорные счета через банк «Тройка Диалог».