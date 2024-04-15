«Американских солдатских ботинок» в Украине не будет

Соединенные Штаты не намерены принимать на себя "боевую роль" в Украине. Это подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского в интервью американской телекомпании PBS.

"Это совершенно другая битва. Президент [США Джо Байден] ясно давал понять, что [американских солдатских] ботинок на земле (в Украине - ред.) не будет. Соединенные Штаты не будут брать на себя боевую роль в войне в Украине", - сказал представитель Белого дома журналистам.

Кирби отвечал на просьбу прокомментировать слова Зеленского, который в интервью PBS фактически сокрушался по поводу того, что Израилю союзники "не на бумаге" оказали помощь в отражении удара Ирана, а Украина находится в другом положении.