Зурабишвили: Это российская стратегия дестабилизации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в соцсети Х поделилась публикацией об акциях протеста против «закона об иноагентах» в Тбилиси, участников которых МВД Грузии попыталось разогнать.

Зурабишвили назвала попытки «Мечты» принять «закон об иноагентах» вопреки желанию большей части граждан Грузии «российской стратегией дестабилизации».

«Вторая ночь массовых акций протеста в Тбилиси против «российского закона». Настойчивое стремление властей провести этот закон вопреки воле населения и несмотря на протесты партнеров является прямой провокацией — российской стратегией дестабилизации», — пишет глава государства.

Second night of massive protest in Tbilisi against the Russian Law. Insistance of the authorities to push through this law against the will of the population and despite partners protest is a direct provocation - a Russian strategy of destabilization.