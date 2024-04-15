Спецпредставитель Евросоюза у Байрамова

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Евросоюза в Центральной Азии Терхи Хакала. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, роли Азербайджана в отношениях Центральная Азия - ЕС, вопросах сотрудничества в рамках международных платформ и форматов.

Главной темой обсуждений стали соглашения, достигнутые с ЕС в области энергетической безопасности, связи и транспорта, а также отношений с Центральной Азией в этом контексте.

Была подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между Азербайджаном и ЕС, который предусматривает совместную деятельность в области энергетической безопасности, а также развитие возобновляемых источников энергии.

В ходе встречи противоположная сторона была проинформирована о работе, проводимой нашей страной как в Бакинском порту, так и в сфере развития транспорта и коммуникаций.

Затем состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.