Европа решила передать российские деньги Украине

За резолюцию проголосовали все 134 присутствовавших на заседании делегата. Данная резолюция предусматривает создание международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы для всестороннего возмещения убытков, причиненных физическим и юридическим лицам, в частности, Украине в результате агрессии РФ, активное сотрудничество государств в скорейшей передаче имеющихся активов России в созданный международный механизм компенсации.

Кроме того, согласно документу, планируется создание международного трастового фонда, куда будут переданы на хранение все российские государственные активы, беспристрастной и эффективной международной комиссии для рассмотрения исков, поданных Украиной и пострадавшими субъектами, а также физическими и юридическими лицами, которые требуют возмещения убытков, причиненных агрессией РФ.

Незадолго до этого глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила о разработке плана действий по российским активам. Среди рассматриваемых вариантов — потратить средства на помощь Украине. Окончательный план будет представлен на саммите G7 в июне. По словам госпожи Йеллен, власти США осознают связанные с использованием российских активов риски и работают над их минимизацией.

В феврале Евросовет одобрил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. В начале апреля издание Politico сообщило, что Евросоюз близок к согласованию предложения ЕК о закупке вооружений на доходы от заблокированных активов. Вооружения планируется передать Украине.